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Более 30 тыс. гаитян покинули свои дома из-за разгула насилия — ООН

10:20 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 30 тыс. жителей Гаити вынуждены были покинуть за последние несколько недель свои дома в результате разгула вооруженного насилия в стране. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«УКГВ бьет тревогу в связи с ростом насилия и ухудшением гуманитарной ситуации на Гаити, особенно в Центральном и Западном департаментах, — говорится в сообщении. — По данным Международной организации по миграции (МОМ), с 13 марта вооруженные нападения в коммунах Со д’О и Мирбале в Центральном департаменте привели к перемещению более 30 тыс. человек».

ООН и ее гуманитарные партнеры «оказывают помощь нуждающимся, включающую продовольствие, гигиенические наборы, чистую воду». Они намерены «продолжать ее оказывать, насколько это позволяют условия безопасности».

УКГВ напомнило, что согласно данным представительства ООН на Гаити и Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с 1 января по 27 марта 2025 года на Гаити «в результате нападений банд, операций сил безопасности, а также актов насилия со стороны групп самообороны и неорганизованных представителей населения погибло не менее 1518 человек и 572 получили ранения». В 2024 году на Гаити «при аналогичных обстоятельствах» был убит 5601 человек и 2212 ранены.

Гаити переживает серьезный кризис безопасности после убийства там в 2021 году президента Жовенеля Моиза и разрушительного землетрясения. Банды контролируют большую часть территории страны, в том числе, согласно данным Детского фонда ООН, 85% территории столицы Порт-о-Пренс.

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