Директор ЦРУ заявил о состоявшемся в ОАЭ обмене заключенными с Россией
12:20 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что сегодня в ОАЭ состоялся обмен заключенными между США и Россией.
В комментарии The Wall Street Journal он отметил работу «сотрудников ЦРУ, которые неустанно трудились» ради того, чтобы вернуть «еще одного американца», якобы «неправомерно удерживаемого в России». Рэтклифф также поблагодарил правительство ОАЭ «за содействие в организации обмена». По ее информации, обмен заключенными произошел в столице ОАЭ — Абу-Даби.
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