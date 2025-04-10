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Директор ЦРУ заявил о состоявшемся в ОАЭ обмене заключенными с Россией

12:20 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что сегодня в ОАЭ состоялся обмен заключенными между США и Россией.

В комментарии The Wall Street Journal он отметил работу «сотрудников ЦРУ, которые неустанно трудились» ради того, чтобы вернуть «еще одного американца», якобы «неправомерно удерживаемого в России». Рэтклифф также поблагодарил правительство ОАЭ «за содействие в организации обмена». По ее информации, обмен заключенными произошел в столице ОАЭ — Абу-Даби.

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