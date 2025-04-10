США почти полностью зависят от КНР в импорте электроники — Bloomberg
13:05 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай является основным поставщиком электроники и некоторых других товаров в США, что может неблагоприятно отразиться на американских потребителях из-за введения взаимных пошлин странами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по международной торговле США за 2024 год.
Согласно анализу агентства, на Китай приходится почти 90% всех импортируемых в США игровых приставок, более 70% смартфонов, а также 66% ноутбуков. Кроме того, Китай полностью снабжает США шерстью барсука и других животных, которая необходима для изготовления кистей. Также более 99% тостеров, одеял с подогревом, кальция и будильников, более 90% зонтов, термосов, искусственных цветов и светодиодных ламп, импортируемых в США, поступают из Китая.
Особенно чувствительной сферой являются критически важные минералы и редкоземельные металлы. По информации Bloomberg, в 2024 году китайские компании поставили почти 80% потребляемого в США скандия и иттрия.
Почти полная зависимость от товаров, производимых в Китае, означает, что многие американские потребители и предприятия могут столкнуться с серьезными последствиями, отмечает Bloomberg.
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