США почти полностью зависят от КНР в импорте электроники — Bloomberg

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай является основным поставщиком электроники и некоторых других товаров в США, что может неблагоприятно отразиться на американских потребителях из-за введения взаимных пошлин странами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по международной торговле США за 2024 год.

Согласно анализу агентства, на Китай приходится почти 90% всех импортируемых в США игровых приставок, более 70% смартфонов, а также 66% ноутбуков. Кроме того, Китай полностью снабжает США шерстью барсука и других животных, которая необходима для изготовления кистей. Также более 99% тостеров, одеял с подогревом, кальция и будильников, более 90% зонтов, термосов, искусственных цветов и светодиодных ламп, импортируемых в США, поступают из Китая.

Особенно чувствительной сферой являются критически важные минералы и редкоземельные металлы. По информации Bloomberg, в 2024 году китайские компании поставили почти 80% потребляемого в США скандия и иттрия.

Почти полная зависимость от товаров, производимых в Китае, означает, что многие американские потребители и предприятия могут столкнуться с серьезными последствиями, отмечает Bloomberg.