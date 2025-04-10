0
0
146
НОВОСТИ

США почти полностью зависят от КНР в импорте электроники — Bloomberg

13:05 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай является основным поставщиком электроники и некоторых других товаров в США, что может неблагоприятно отразиться на американских потребителях из-за введения взаимных пошлин странами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по международной торговле США за 2024 год.

Согласно анализу агентства, на Китай приходится почти 90% всех импортируемых в США игровых приставок, более 70% смартфонов, а также 66% ноутбуков. Кроме того, Китай полностью снабжает США шерстью барсука и других животных, которая необходима для изготовления кистей. Также более 99% тостеров, одеял с подогревом, кальция и будильников, более 90% зонтов, термосов, искусственных цветов и светодиодных ламп, импортируемых в США, поступают из Китая.

Особенно чувствительной сферой являются критически важные минералы и редкоземельные металлы. По информации Bloomberg, в 2024 году китайские компании поставили почти 80% потребляемого в США скандия и иттрия.

Почти полная зависимость от товаров, производимых в Китае, означает, что многие американские потребители и предприятия могут столкнуться с серьезными последствиями, отмечает Bloomberg.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 10.04.2025
Шествие «Бессмертного полка» в России в этом году пройдет в смешанном формате
0
0
13:57 10.04.2025
Во Владивостоке открылся хаб для выхода на международные рынки
0
10
13:32 10.04.2025
Польша как председатель ЕС подтвердила, что торговые преференции Киеву не продлят
0
99
13:20 10.04.2025
Белый дом не будет отвечать журналистам, указывающим гендерные местоимения — WP
0
122
13:00 10.04.2025
ЕК хочет сделать Украину «ключевым элементом европейской обороны» после конфликта с РФ
0
160
12:32 10.04.2025
Возврат иностранных компаний будет происходить на рыночных условиях — Минфин РФ
0
208
12:20 10.04.2025
Директор ЦРУ заявил о состоявшемся в ОАЭ обмене заключенными с Россией
0
251
12:05 10.04.2025
Китай не потерпит запугивания со стороны США и будет бороться до конца — Минкоммерции
0
236
12:00 10.04.2025
Андрей Логинов назначен на должность ректора РГГУ
0
245
11:32 10.04.2025
Учителя и ученик задержали мужчину, ворвавшегося в школу в Челябинской области
0
285

Возврат к списку