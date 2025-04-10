Ряд стран ЕС против использования замороженных активов РФ для Киева — Песков
15:12 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые страны ЕС выступают против использования замороженных российских активов на нужды Украины, поскольку понимают юридические последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что действительно некоторые страны не разделяют такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия таких действий. А последствия действительно будут», — сказал представитель Кремля.
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