Силы ВСУ попали в мешок между Дзержинском и Димитровым в ДНР — Кимаковский

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы украинской армии оказались в мешке между Дзержинском (украинское название Торецк) и Димитровым (украинский Мирноград) в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Соловьев Live.

«На мирноградско-троицком направлении, или по-другому мы говорим — димитрово-дзержинское направление, это восточнее Покровска или нашего Красноармейска, тоже идут серьезные бои и продвижение наших войск в районе Калиново, Тарасовки, выравниваниваются позиции, то есть там, скажем так, такой мешок образовался между Торецком и Димитровым, и сейчас наши ребята фактически с юга выдавливают противника на север, к трассе Мирноград или Димитров — Константиновка», — сказал Кимаковский.