Ростех участвует в подготовке нового кадрового резерва для ОПК  

15:20

Ростех участвует в шестом наборе Федерального кадрового резерва ОПК. Участники программы подготовки изучат передовые производства корпорации и получат управленческий опыт на ведущих предприятиях отрасли.

«Программа дает возможности кадрового роста для перспективных сотрудников, а также помогает в подготовке и конкурсном отборе профессиональных управленцев-производственников. Мы видим, что результативность программы очень высока. За четыре года 20 участников от организаций Корпорации, вошедшие в кадровый резерв, назначены на целевые руководящие должности», — отметил член Бюро Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев.

Академия Ростеха организует обучение и экскурсии на предприятия, такие как Ставропольский «Сигнал», Омский завод транспортного машиностроения и «Завод имени Серго» в Казани. Ранее участники посещали Казанский вертолётный завод и КБП в Туле.

Программа длится 8 месяцев (апрель–ноябрь) и включает модули по цифровизации, финансам и стратегиям развития. Участники разрабатывают проекты, которые внедряются на производствах. Например, в «Швабе» созданы методики применения аддитивных технологий, а в одном из холдингов оптимизированы процессы для роста эффективности.

Федеральный кадровый резерв формируется с 2019 года по решению Военно-промышленной комиссии РФ.