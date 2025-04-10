0
0
34
НОВОСТИ

Ростех участвует в подготовке нового кадрового резерва для ОПК  

15:20 10.04.2025

Ростех участвует в шестом наборе Федерального кадрового резерва ОПК. Участники программы подготовки изучат передовые производства корпорации и получат управленческий опыт на ведущих предприятиях отрасли.

«Программа дает возможности кадрового роста для перспективных сотрудников, а также помогает в подготовке и конкурсном отборе профессиональных управленцев-производственников. Мы видим, что результативность программы очень высока. За четыре года 20 участников от организаций Корпорации, вошедшие в кадровый резерв, назначены на целевые руководящие должности», — отметил член Бюро Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев.

Академия Ростеха организует обучение и экскурсии на предприятия, такие как Ставропольский «Сигнал», Омский завод транспортного машиностроения и «Завод имени Серго» в Казани. Ранее участники посещали Казанский вертолётный завод и КБП в Туле.

Программа длится 8 месяцев (апрель–ноябрь) и включает модули по цифровизации, финансам и стратегиям развития. Участники разрабатывают проекты, которые внедряются на производствах. Например, в «Швабе» созданы методики применения аддитивных технологий, а в одном из холдингов оптимизированы процессы для роста эффективности.

Федеральный кадровый резерв формируется с 2019 года по решению Военно-промышленной комиссии РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 10.04.2025
Ряд стран ЕС против использования замороженных активов РФ для Киева — Песков
0
59
15:00 10.04.2025
ЕС замораживает тарифы против США на 90 дней — фон дер Ляйен
0
96
14:40 10.04.2025
СберИнвестиции: облигации с фиксированным купоном лидируют в первом квартале, покупки акций выросли в 9 раз
0
118
14:32 10.04.2025
Временных рамок по украинскому урегулированию нет — Песков
0
164
14:12 10.04.2025
Освобождена Журавка в Сумской области — МО РФ
0
187
14:00 10.04.2025
Шествие «Бессмертного полка» в России в этом году пройдет в смешанном формате
0
198
13:57 10.04.2025
Во Владивостоке открылся хаб для выхода на международные рынки
0
195
13:32 10.04.2025
Польша как председатель ЕС подтвердила, что торговые преференции Киеву не продлят
0
265
13:20 10.04.2025
Белый дом не будет отвечать журналистам, указывающим гендерные местоимения — WP
0
265
13:05 10.04.2025
США почти полностью зависят от КНР в импорте электроники — Bloomberg
0
287

Возврат к списку