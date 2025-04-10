Ростех участвует в подготовке нового кадрового резерва для ОПК
15:20 10.04.2025
Ростех участвует в шестом наборе Федерального кадрового резерва ОПК. Участники программы подготовки изучат передовые производства корпорации и получат управленческий опыт на ведущих предприятиях отрасли.
«Программа дает возможности кадрового роста для перспективных сотрудников, а также помогает в подготовке и конкурсном отборе профессиональных управленцев-производственников. Мы видим, что результативность программы очень высока. За четыре года 20 участников от организаций Корпорации, вошедшие в кадровый резерв, назначены на целевые руководящие должности», — отметил член Бюро Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев.
Академия Ростеха организует обучение и экскурсии на предприятия, такие как Ставропольский «Сигнал», Омский завод транспортного машиностроения и «Завод имени Серго» в Казани. Ранее участники посещали Казанский вертолётный завод и КБП в Туле.
Программа длится 8 месяцев (апрель–ноябрь) и включает модули по цифровизации, финансам и стратегиям развития. Участники разрабатывают проекты, которые внедряются на производствах. Например, в «Швабе» созданы методики применения аддитивных технологий, а в одном из холдингов оптимизированы процессы для роста эффективности.
Федеральный кадровый резерв формируется с 2019 года по решению Военно-промышленной комиссии РФ.
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