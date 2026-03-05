Тело обнаружили после обрушения кровли на предприятии в Тульской области
09:32 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело погибшего обнаружено на месте обрушения кровли в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Поисково-спасательные работы велись всю ночь. Спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тело погибшего в результате обрушения кровли в Тульской области», — говорится в сообщении.
Новости
- 11:00 05.03.2026
- Индонезия рассматривает возможность выхода из Совета мира — спикер парламента
- 10:32 05.03.2026
- У США в течение двух недель могут закончиться ракеты для систем THAAD — ТВ
- 10:20 05.03.2026
- Похолодание придет в Европейскую Россию после 8 марта
- 10:05 05.03.2026
- КНР в 2026 году на 10% увеличит расходы на науку и технику — проект бюджета
- 10:00 05.03.2026
- США заняли менее 1% в структуре внешней торговли РФ в 2025 г. — исследование
- 09:20 05.03.2026
- Американская база Харир в Иракском Курдистане подверглась бомбардировке — ТВ
- 09:05 05.03.2026
- Новые взрывы прогремели в Тегеране — ТВ
- 09:00 05.03.2026
- Над регионами России за ночь сбили 76 украинских БПЛА
- 22:30 04.03.2026
- Официальные лица в Мадриде и Вашингтоне высказались по поводу поддержки Испанией американских военных
- 22:00 04.03.2026
- Глава МИД Венгрии рассказал про поставки энергоносителей по итогам визита в Москву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать