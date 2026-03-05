Тело обнаружили после обрушения кровли на предприятии в Тульской области

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело погибшего обнаружено на месте обрушения кровли в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Поисково-спасательные работы велись всю ночь. Спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тело погибшего в результате обрушения кровли в Тульской области», — говорится в сообщении.