НОВОСТИ

Над регионами России за ночь сбили 76 украинских БПЛА

09:00 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 76 украинских БПЛА, из них 33 — над Саратовской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 4 марта до 07:00 мск 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 33 БПЛА над территорией Саратовской области, 17 БПЛА над акваторией Черного моря, 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 9 БПЛА над территорией Ростовской области, 4 БПЛА над территорией Краснодарского края, 2 БПЛА над территорией Волгоградской области и 1 БПЛА над территорией Астраханской области», — сообщили в военном ведомстве.

