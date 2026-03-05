0
США заняли менее 1% в структуре внешней торговли РФ в 2025 г. — исследование

05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля США во внешней торговле России по итогам 2025 года составила около 0,9% экспорта и 0,2% импорта, следует из данных Исследования лаборатории международной торговли Института Гайдара (есть в распоряжении ТАСС).

«Доля США в общей торговле России всегда была ограниченной − в 2025 г. на них пришлось порядка 0,9% российского экспорта и 0,2% импорта», — говорится в сообщении.

Так, в 2025 году покупки США российских товаров носили разнонаправленный характер. В частности, увеличились закупки радиоактивных материалов и изотопов (урана) — до $1,06 млрд, что на 62% превышает показатель 2024 года.

Кроме того, поставки из США в Россию, как и из ЕС, выросли в части фармацевтической продукции — до $195 млн, что на 47% превышает показатель предыдущего года, и медицинских и оптических приборов — до $169 млн (+10%). На эти категории приходится более 60% американского экспорта в Россию, отмечается в сообщении.

