Похолодание придет в Европейскую Россию после 8 марта
10:20 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Понижение температуры в Европейской России прогнозируется после 8 марта, температура будет ниже нормы на 8 градусов. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В Москве уже на 8 градусов будет ниже нормы температуры 9 марта. У нас и 6-го понижение температуры до нормы будет, 7-го немножко потеплеет, 8-го тоже около нормы, облачно с прояснениями, местами небольшой снег в течение суток. И температура ночью -4, днем -4-плюс 1. А 9-го существенное понижение температуры — ночью минус 9, днем минус 3-8», — сказала Макарова.
Она добавила, что 8 марта в московском регионе будет светить солнце — прогнозируется переменная облачность.
