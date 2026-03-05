0
0
121
НОВОСТИ

Похолодание придет в Европейскую Россию после 8 марта

10:20 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Понижение температуры в Европейской России прогнозируется после 8 марта, температура будет ниже нормы на 8 градусов. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В Москве уже на 8 градусов будет ниже нормы температуры 9 марта. У нас и 6-го понижение температуры до нормы будет, 7-го немножко потеплеет, 8-го тоже около нормы, облачно с прояснениями, местами небольшой снег в течение суток. И температура ночью -4, днем -4-плюс 1. А 9-го существенное понижение температуры — ночью минус 9, днем минус 3-8», — сказала Макарова.

Она добавила, что 8 марта в московском регионе будет светить солнце — прогнозируется переменная облачность.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

11:00 05.03.2026
Индонезия рассматривает возможность выхода из Совета мира — спикер парламента
0
0
10:32 05.03.2026
У США в течение двух недель могут закончиться ракеты для систем THAAD — ТВ
0
80
10:05 05.03.2026
КНР в 2026 году на 10% увеличит расходы на науку и технику — проект бюджета
0
138
10:00 05.03.2026
США заняли менее 1% в структуре внешней торговли РФ в 2025 г. — исследование
0
137
09:32 05.03.2026
Тело обнаружили после обрушения кровли на предприятии в Тульской области
0
200
09:20 05.03.2026
Американская база Харир в Иракском Курдистане подверглась бомбардировке — ТВ
0
224
09:05 05.03.2026
Новые взрывы прогремели в Тегеране — ТВ
0
240
09:00 05.03.2026
Над регионами России за ночь сбили 76 украинских БПЛА
0
225
22:30 04.03.2026
Официальные лица в Мадриде и Вашингтоне высказались по поводу поддержки Испанией американских военных
0
823
22:00 04.03.2026
Глава МИД Венгрии рассказал про поставки энергоносителей по итогам визита в Москву
0
765

Возврат к списку