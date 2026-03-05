0
0
51
НОВОСТИ

Американская база Харир в Иракском Курдистане подверглась бомбардировке — ТВ

09:20 05.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атака с воздуха совершена на военную базу, на территории которой дислоцированы американские военные, близ города Эрбиль в Иракском Курдистане. Об этом сообщил телеканал Ash-Sharq.

По его данным, «американская база Харир около Эрбиля подверглась бомбардировке». О возможном причиненном материальном ущербе или пострадавших в результате атаки информации не поступало.

