У США в течение двух недель могут закончиться ракеты для систем THAAD — ТВ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы ракет к американским системам противоракетной обороны THAAD, которые активно используются в конфликте с Ираном, могут закончиться в течение примерно двух недель. Такое мнение телекомпании АВС выразила старший научный сотрудник Центра Стимсона и бывший преподаватель командно-штабного колледжа ВВС США Келли Грико.

По ее словам, данный конфликт уже начинает превращаться «в войну на истощение». Со стороны США, утверждала она со ссылкой на свои данные, сейчас особенно остро ощущается нехватка ракет к системам ПРО THAAD, которые используются для перехвата самых мощных иранских баллистических ракет. Грико считает, что если США в ходе нынешнего конфликта продолжат с той же интенсивностью использовать свои ракеты THAAD, с какой они использовались во время прошлогодней эскалации, то их запасов хватит примерно на две недели.