КНР в 2026 году на 10% увеличит расходы на науку и технику — проект бюджета

10:05 05.03.2026

Китай в 2026 году планирует увеличить расходы центрального бюджета на нужды науки и техники на 10%, до 426,42 млрд юаней (около $59,7 млрд). Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном в первый день 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.

«Мы планируем увеличить собственные расходы центрального бюджета на нужды науки и техники до 426,42 млрд юаней, прирост составит 10%. <…> Планируется увеличить собственные расходы центрального бюджета на фундаментальные исследования на 16,3%», — указывается в проекте бюджета. Подчеркивается, что КНР рассматривает науку как ключевую сферу направления государственных инвестиций. Финансовая поддержка будет сфокусирована на достижении «высокого уровня научно-технической самостоятельности», реализации важнейших спецпроектов и «освоении основных ключевых технологий».

