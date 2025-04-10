Заявлений для прессы по итогам консультаций РФ и США в Стамбуле не ожидается — источник

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стороны не планируют сейчас делать заявления для прессы по итогам консультаций РФ и США в Стамбуле по работе посольств двух стран, сообщил ТАСС информированный источник.

По словам источника, итоги переговоров будут подведены позднее по линии внешнеполитических ведомств.