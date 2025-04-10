Американские города — убежища нелегальных мигрантов лишатся финансирования — Трамп
17:40 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти ведут разработку документа, согласно которому любой город или штат, предоставляющий убежище нелегальным мигрантам, может лишиться федерального финансирования. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
«Больше никаких городов-убежищ! Они защищают преступников, а не жертв. Они позорят нашу страну и вызывают смех во всем мире. Мы работаем над документами, которые позволят лишить федерального финансирования любой город или штат, допускающий существование этих смертельных ловушек!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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