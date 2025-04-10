Трамп решил восстановить в США отрасль кораблестроения

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство США планирует заказать корабли у нескольких союзных им стран, но потом примет меры для активизации национальной отрасли кораблестроения. Об этом он заявил во время заседания кабинета в Белом доме.

«Мы собираемся восстановить наш судостроительный бизнес. Возможно, для этого нам придется обратиться в Конгресс, мы можем купить несколько кораблей у близких нам стран, у которых отлично получаются корабли», — сказал он. «Но мы собираемся начать процесс восстановления [отрасли кораблестроения]. Мы больше, по сути, не строим корабли, что просто смешно. В ближайшем будущем это будет очень большой бизнес для нас», — добавил Трамп.