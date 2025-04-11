За ночь над Белгородской и Курской областями сбиты 30 БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 30 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 — над территорией Курской области и 5 — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.