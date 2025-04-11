Суд обязал собственников поднять затонувший у мыса Челюскин теплоход «Адмирал Колчак»
09:32 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд удовлетворил иск об обязании собственника буксирного теплохода «Адмирал Колчак», затонувшего в 2020 году вблизи мыса Челюскин (Красноярский край), поднять судно и возместить вред природе на сумму более 25 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на собственников имущества обязанности поднять из моря затонувшее судно и возместить в доход государства размер причиненного вреда. Решением Ломоносовского районного суда города Архангельска иск прокурора удовлетворен», — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, теплоход затонул в октябре 2020 года вблизи мыса Челюскин в море Лаптевых. Собственники не приняли действенных мер к поднятию затонувшего судна, был нанесен экологический ущерб на сумму свыше 25 млн рублей.
Буксир «Адмирал Колчак» построен в 1970 году в ГДР, имел в качестве порта регистрации Санкт-Петербург. Согласно материалам доклада об аварии, 3 октября 2020 года в проливе Вилькицкого у мыса Челюскин штормовым ветром и волнением выбросило на береговую отмель буксир «Адмирал Колчак» и несамоходную баржу ББР-2630. Экипаж буксира покинул судно в полном составе.
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