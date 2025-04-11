Командир военной базы США в Гренландии уволена в связи с «утратой доверия»

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон отправил в отставку с поста командира военной космической базы США Питуффик на севере Гренландии полковника Сюзанну Мейерс, на ее место назначен Шон Ли.

«Полковник Сюзанна Мейерс, командир космической базы Питуффик была отстранена от выполнения своих функций <…> 10 апреля 2025 года в связи с утратой доверия. <…> Полковник Шон Ли принял командование», — говорится в пресс-релизе, который опубликовал в четверг помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл на своей странице в соцсети Х.

К его посту была прикреплена ссылка на статью портала Military.com, в которой утверждается, что Мейерс через несколько дней после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса разослала сотрудникам Питуффика электронное письмо. В нем она осудила и «дистанцировалась» от критики Вэнса в адрес Дании и ее способности управлять Гренландией. «Я не претендую на понимание текущей политики, но я знаю, что опасения администрации США <…> не отражают ситуацию на космической базе Питуффик», — приводит текст электронного письма портал.

Вэнс 28 марта на американской военной базе Питуффик заявил, что Копенгаген не принимает достаточных мер для обеспечения безопасности острова. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала несправедливой критику в адрес королевства. В свою очередь министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен записал видео в соцсети X, где он отметил, что власти Дании «открыты для обсуждения расширения американского присутствия в Гренландии», при этом подчеркнув, что «так не разговаривают со своими близкими союзниками». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к Соединенным Штатам.