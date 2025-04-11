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НОВОСТИ

Зеленский сам предлагал США сделку по полезным ископаемым при Байдене — Блинкен

11:05 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Владимир Зеленский сам предлагал украинские полезные ископаемые США в обмен на военную помощь.

«В пакете помощи, который Зеленский предложил нам в последние шесть месяцев нашего нахождения у власти, было предусмотрено сотрудничество с нами в сфере редкоземельных металлов», — отметил экс-госсекретарь в интервью телеканалу CNBC.

На вопрос ведущего, считает ли Блинкен справедливым обмен украинских полезных ископаемых на американскую помощь, он ответил утвердительно.

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