КНР с 12 апреля поднимет пошлины в отношении товаров из США с 84% до 125%

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в ответ на протекционистские действия американской администрации поднимает с 12 апреля пошлины в отношении товаров из США с 84% до 125%. Об этом сообщил комитет по тарифам Госсовета КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, крайне высокие пошлины Вашингтона на китайскую продукцию — «серьезное нарушение международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла, абсолютно односторонние действия по запугиванию и принуждению».