ВСУ совершили 5 атак на объекты российской энергетики за сутки — МО РФ
13:00 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ в течение прошедших суток нанесли пять ударов по российским энергообъектам в ЛНР, Запорожской, Курской и Брянской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В Брянской области: 11 апреля в 05:09 [мск] в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта „Хвощевская“ (филиал ПАО „Россети центр“ — „Брянскэнерго“) из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском районе. В Курской области: 10 апреля в 09:00 [мск] в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта „Мокрушино“ (филиал ПАО „Россети Центр“ — „Курскэнерго“) из-за разрушения комплектной трансформаторной подстанции произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Беловском районе», — говорится в сообщении.
По данным министерства, в Луганской Народной Республике в результате обстрела повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС и разрушено здание склада. Осколочные ранения получил ведущий инженер предприятия. Также под удар попала электроподстанция «Рубежная». В Запорожской области выведен из строя трансформатор — без электроснабжения остались около 7 250 человек в шести населенных пунктах.
НОВОСТИ
- 13:05 11.04.2025
- Россию в 2024 году посетили 9,7 млн иностранных туристов — Чернышенко
- 12:52 11.04.2025
- На венчурной платформе SberUnity инвесторы могут создавать инвестиционные клубы
- 12:32 11.04.2025
- В Кремле следят за всеми событиями украинского трека — Песков
- 12:20 11.04.2025
- КНР с 12 апреля поднимет пошлины в отношении товаров из США с 84% до 125%
- 12:05 11.04.2025
- Уиткофф прилетел в Россию — Песков
- 12:00 11.04.2025
- Белоусов проинспектировал группировку «Запад» в зоне СВО
- 11:32 11.04.2025
- У Грузии мирное видение отношений с РФ, несмотря на территориальные вопросы — премьер
- 11:20 11.04.2025
- РФ и Китай проведут совместные учения по спасению терпящих бедствие морских судов
- 11:05 11.04.2025
- Зеленский сам предлагал США сделку по полезным ископаемым при Байдене — Блинкен
- 11:00 11.04.2025
- Победителей в тарифных войнах не бывает — Си Цзиньпин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать