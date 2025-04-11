ВСУ совершили 5 атак на объекты российской энергетики за сутки — МО РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ в течение прошедших суток нанесли пять ударов по российским энергообъектам в ЛНР, Запорожской, Курской и Брянской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Брянской области: 11 апреля в 05:09 [мск] в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта „Хвощевская“ (филиал ПАО „Россети центр“ — „Брянскэнерго“) из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском районе. В Курской области: 10 апреля в 09:00 [мск] в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта „Мокрушино“ (филиал ПАО „Россети Центр“ — „Курскэнерго“) из-за разрушения комплектной трансформаторной подстанции произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Беловском районе», — говорится в сообщении.

По данным министерства, в Луганской Народной Республике в результате обстрела повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС и разрушено здание склада. Осколочные ранения получил ведущий инженер предприятия. Также под удар попала электроподстанция «Рубежная». В Запорожской области выведен из строя трансформатор — без электроснабжения остались около 7 250 человек в шести населенных пунктах.