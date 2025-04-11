Россию в 2024 году посетили 9,7 млн иностранных туристов — Чернышенко

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический поток по России в 2024 году превысил 90 млн человек, число посетивших РФ иностранных туристов составило 9,7 млн человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

«По итогам 2024 года достигли всех запланированных показателей нацпроекта. Число туристических поездок превысило 90 млн человек. Это на 37% выше, чем в 2021 году. Всего номеров в классифицированных средствах размещения более 872 тысяч. Число иностранных туристов составило 9,7 млн человек, мы видим, что интерес продолжает расти», — сказал он.