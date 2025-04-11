The Times сообщила о глубокой вовлеченности Британии в конфликт на Украине
13:20 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вовлеченность Великобритании в украинский конфликт намного глубже, чем многие могут себе представить. Об этом сообщила газета The Times в статье, посвященной роли Лондона в событиях на Украине.
Как сообщает издание, еще в феврале 2022 года десятки британских военнослужащих отправились в Киев для обучения ВСУ управлению противотанковыми комплексами, которые начал поставлять Лондон. Когда в мае 2023 года Великобритания передала Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, военные специалисты королевства, отмечается в статье, были тайно переправлены на Украину для того, чтобы оснастить ими самолеты и обучить украинцев их использованию.
Активными были и поездки британского военного и политического руководства на Украину. По информации The Times, начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин встречался с Владимиром Зеленским около 10 раз, играя важную роль в выравнивании непростых взаимоотношений между Киевом и Вашингтоном. «Американцы ездили на Украину лишь изредка, опасаясь, что их присутствие может быть воспринято как чрезмерное вмешательство в войну, в отличие от британских военачальников, которым было предоставлено право посещать страну по необходимости. Иногда их визиты были настолько конфиденциальными, что они приезжали в гражданской одежде», — говорится в статье.
Влияние Лондона в разработку военных планов ВСУ было столь велико, что одно из направлений провалившегося контрнаступления Украины летом 2023 года было названо в честь тогдашнего министра обороны Бена Уоллеса, пишет The Times.
НОВОСТИ
- 14:32 11.04.2025
- Лишь 35% немцев верят, что новое правительство ФРГ улучшит ситуацию в экономике — опрос
- 14:12 11.04.2025
- ВСУ потеряли более 10 тыс. военнослужащих за неделю на всех направлениях СВО
- 14:00 11.04.2025
- Иран и РФ пока не смогли решить все вопросы в банковской сфере, заявил посол в Москве
- 13:32 11.04.2025
- В ООН предупредили о спаде мировой торговли на 3% к 2040 году из-за взаимных пошлин
- 13:05 11.04.2025
- Россию в 2024 году посетили 9,7 млн иностранных туристов — Чернышенко
- 13:00 11.04.2025
- ВСУ совершили 5 атак на объекты российской энергетики за сутки — МО РФ
- 12:52 11.04.2025
- На венчурной платформе SberUnity инвесторы могут создавать инвестиционные клубы
- 12:32 11.04.2025
- В Кремле следят за всеми событиями украинского трека — Песков
- 12:20 11.04.2025
- КНР с 12 апреля поднимет пошлины в отношении товаров из США с 84% до 125%
- 12:05 11.04.2025
- Уиткофф прилетел в Россию — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать