В ООН предупредили о спаде мировой торговли на 3% к 2040 году из-за взаимных пошлин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импортные пошлины США и ответные меры других стран могут к 2040 году привести к снижению мировой торговли на 3%. С такой оценкой выступила исполнительный директор Международного торгового центра (ITC, совместное агентство Всемирной торговой организации и ООН) Памела Коук-Хэмилтон на брифинге прессы в Женеве.

«Глобальная торговля [к 2024 году] может сократиться на 3%», — сказала она. При этом в долгосрочной перспективе произойдут значительные изменения в структуре торговли, добавила эксперт. Так, экспорт из Мексики, которая сильна пострадала от введения тарифных мер, будет перенаправлен с рынков США, Китая, Европы и других стран Латинской Америки в Канаду, Бразилию и Индию. Аналитики ITC также ожидают, что Вьетнам переориентирует свои экспортные потоки с США, Мексики и Китая на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки, ЕС и Республики Корея.