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НОВОСТИ

Иран и РФ пока не смогли решить все вопросы в банковской сфере, заявил посол в Москве

14:00 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран и Россия двигаются вперед в решении вопросов в банковской сфере, но пока не смогли решить их все. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

«В сфере банковских отношений пока еще остались некоторые вопросы, но несмотря на то, что мы провели много переговоров и [на данный момент] прошли очень хороший путь с российскими коллегами, но пока еще на земле не смогли решить все вопросы банковского характера», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

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