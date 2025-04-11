Союзники Украины обязались предоставить ей 21 млрд евро военной помощи — глава МО Британии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные союзники Украины взяли на себя обязательства предоставить военную помощь Киеву на сумму 21 млрд евро ($23,8 млрд). Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Украине.

Он добавил, что Великобритания в этом году предоставит Киеву рекордную по объемам военную помощь в размере 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,9 млрд).