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Союзники Украины обязались предоставить ей 21 млрд евро военной помощи — глава МО Британии

16:00 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные союзники Украины взяли на себя обязательства предоставить военную помощь Киеву на сумму 21 млрд евро ($23,8 млрд). Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Украине.

Он добавил, что Великобритания в этом году предоставит Киеву рекордную по объемам военную помощь в размере 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,9 млрд).

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