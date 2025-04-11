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Экс-главу Севастополя в Великобритании приговорили к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход санкций

16:12 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королевский суд лондонского района Сазерк приговорил к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения бывшего губернатора Севастополя (2016-2019) и экс-заместителя главы Минпромторга России (2015-2016, 2019-2020) Дмитрия Овсянникова, признанного виновным в обходе британских санкций. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Я назначаю наказание в виде 40 месяцев лишения свободы», — огласила приговор судья Сара Кокерилл. В среду коллегия присяжных признала Овсянникова виновным по шести из семи предъявленных ему обвинений в обходе антироссийских санкций в период с февраля 2023 года по январь 2024 года. Дело Овсянникова стало первым подобным судебным разбирательством в Великобритании.

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