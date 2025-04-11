Внешний долг РФ вырос на $22,1 млрд и на 1 апреля составил $312,4 млрд — ЦБ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешний долг России на 1 апреля 2025 года составил $312,4 млрд, что на 7,6% (или на $22,1 млрд) выше показателя на начало 2025 года, следует из материалов ЦБ РФ.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 312,4 млрд долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 22,1 млрд долларов США, или на 7,6%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств прочих секторов», — отметили в ЦБ.