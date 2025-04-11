Экс-глава МИД России Козырев признан иноагентом

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр иностранных дел РФ (1990-1996) Андрей Козырев и литературовед Николай Эппле включены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста России.

«А. В. Козырев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине. Взаимодействует с иностранными площадками, проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Проживающий за пределами РФ Эппле, как пояснили в Минюсте, распространял материалы иностранных агентов и выступал против проведения спецоперации на Украине.