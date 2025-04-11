Пресс-секретарь Белого дома рассказала, как будут происходить переговоры с Ираном

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры США и Ирана в Омане 12 апреля будут прямыми, их цель — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Переговоры с иранцами будут прямыми, я бы хотела очень четко дать это понять», — заявила она. По словам представителя Белого дома, «основная цель [президента США Дональда Трампа] заключается в том, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия». «Президент верит в дипломатию и прямые переговоры в одном помещении для того, чтобы достичь этой цели», — подчеркнула она.