Встреча президента РФ и спецпосланника президента США длилась больше четырех часов
22:43 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин завершил встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Она продлилась более четырех часов, следует из подсчетов ТАСС.
Беседа проходила в закрытом режиме и завершилась около 22:00 мск. Главной темой была ситуация на Украине.
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