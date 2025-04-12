Кит Келлог заявил, что в интервью The Times не предлагал разделить Украину
09:30 12.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина может быть разделена на зоны контроля между европейскими странами и Россией по примеру послевоенного Берлина. Такое мнение высказал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью британской газете The Times.
«Вы можете сделать что-то похожее на то, что случилось с Берлином после Второй мировой войны, когда была российская зона, французская зона, британская зона и американская зона», — сказал он. По словам Келлога, британские и французские войска могут занять западные регионы Украины в качестве «сил сдерживания» якобы в целях недопущения возобновления боевых действий, в то время как российская армия будет контролировать восток Украины.
Согласно спецпосланнику президента США Дональда Трампа, между европейскими и российскими войсками могут располагаться украинские силы. Келлог также высказал мнение, что по текущей линии фронта может быть создана 30-километровая демилитаризованная зона. При этом американские войска не будут находиться на Украине, подчеркнул он.
Позже Кит Келлог заявил, что британская газета The Times исказила его слова, и он не имел в виду разделение украинской территории.
«В статье The Times искажено то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения стабильности после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. Обсуждая разделение, я имел в виду зоны ответственности союзных сил (без американских войск). Я не имел в виду раздел Украины», — написал он в пятницу в соцсети X.
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