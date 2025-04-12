МИД Ирана: Переговоры с США будут непрямыми и будут касаться только ядерного досье
12:05 12.04.2025
Делегации Ирана и США на непрямых переговорах в оманской столице будут обсуждать только урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.
«Переговоры будут непрямыми и будут касаться только ядерного досье, а большинство основных вопросов прояснится в ходе консультаций», — приводит слова министра катарский телеканал Al Jazeera. Арагчи добавил, что в состав иранской делегации вошли эксперты, которые «имеют опыт проведения переговоров по этой теме».
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