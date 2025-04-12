Ноутбуки, планшеты, смартфоны и другую электронику США решили освободить от «взаимных пошлин»

18:15 Источник: РБК

От «взаимных пошлин» США будут освобождены смартфоны, компьютеры и ряд других электронных устройств и их компонентов,следует из обновленного руководства американской Погранично-таможенной службы.

«Импортеры могут запросить возврат средств, написав заявление о внесении исправлений в итоговые отчеты по неурегулированным заявкам или протест по урегулированным заявкам, для которых не истек срок его подачи», — говорится в сообщении. Таким образом, освобождение от пошлин действует в отношении поставок с 5 апреля.

В документе перечислены 20 кодов классификации товаров, среди которых ноутбуки, планшеты, смартфоны, модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и иные полупроводниковые приборы.

Как отмечает CNBC, объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины грозили наиболее негативными последствиями таким технологическим компаниям, как Apple.