Первый канал готовится снимать сразу несколько полнометражных фильмов о Незнайке

09:32

Первый канал совместно со студией Yellow, Black and White подписали договор с внуком писателя Игорем Носовым и готовится снимать сразу несколько полнометражных фильмов о Незнайке. Об этом сообщил генеральный директор канала Константин Эрнст.





«Выросло несколько поколений, которые хотят видеть Незнайку уже в новой технологии, в новых визуальных версиях. И поэтому вместе с Игорем Петровичем мы начинаем эту большую работу», — сказал он. В частности, будут экранизированы «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка и его друзья», «Незнайка на Луне».«Но не только. Игорь Петрович продолжает дело своего деда, и мы будем делать еще сериал "Новые приключения Незнайки", — добавил Эрнст.