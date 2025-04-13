Спрос на поездки в США падает в Европе и Канаде - СМИ
10:00 13.04.2025 Источник: РБК
Туристы из стран Европы начали отменять поездки в США на фоне политической и экономической напряженности, появившейся при президенте Дональде Трампе, а также опасений из-за враждебного отношения на границе, сообщает Financial Times.
В марте число путешественников из Западной Европы, которые останавливались в Соединенных Штатах хотя бы на одну ночь, снизилось на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Управления международной торговли (ITA, агентство в составе Министерства торговли США).
Резкий спад фиксируют и канадские туристические агентства, пишет Politico. Компания Travel Group из Ванкувера сообщила, что число бронирований упало на 90%, а Travac Tours из Оттавы отменила все туры в США до июля.
Общее число иностранных туристов, посетивших США, сократилось на 12% в марте, по сведениям ITA.
Эта тенденция представляет угрозу для туристической отрасли США, на которую приходится 2,5% ВВП страны. Некоторые авиакомпании и гостиничные сети предупреждают о снижении спроса на трансатлантические путешествия.(РБК)
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