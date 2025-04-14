Писатель Марио Варгас Льоса умер в возрасте 89 лет

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса умер в возрасте 89 лет в Лиме. Об этом сообщил его сын Альваро Варгас Льоса.

«Мы с сожалением сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса мирно скончался сегодня в Лиме в окружении семьи», — говорится в заявлении детей писателя, которое опубликовал на своей странице в соцсети X Альваро Варгас Льоса.