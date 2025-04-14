Китай приостановил экспорт ряда редкоземельных металлов и магнитов — NYT

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР приняли решение о приостановке в условиях торговой войны с США экспорта ряда некоторых редкоземельных металлов и магнитов, что может негативно сказаться на мировой автомобильной, полупроводниковой и аэрокосмической промышленности. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Газета пишет, что правительство Китая разрабатывает новую систему регулирования экспорта, остановив на этот период поставки из многих своих портов магнитов и тяжелых редкоземельных металлов, необходимых для сборки автомобилей, беспилотников и ракет.

По данным NYT, принятые меры могут серьезно повлиять на производственную деятельность определенных компаний, в число которых входят американские военные подрядчики, и на поставки в Японию и Германию.

Как отмечает NYT, поставки магнитов из редкоземельных металлов составляют небольшую долю в общем экспорте Китая и поэтому не вызовут серьезный экономический ущерб для страны, но это может привести к серьезным последствиям для США и других стран.

Ранее заместитель руководителя Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Ван Линцзюнь заявил, что Китайская служба пограничного контроля будет строго соблюдать режим повышенных пошлин в отношении американских товаров.