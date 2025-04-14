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В Крыму задержан гражданин Молдавии за подготовку теракта для спецслужб Украины

10:05 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Крыму 32-летнего гражданина Молдавии, сотрудничавшего со спецслужбами Украины, он выдал тайник со взрывным устройством, предназначавшимся для подрыва водонасосной станции. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В результате проведенных мероприятий в Керчи задержан агент украинских спецслужб — гражданин Республики Молдова Курдоглу Евгений Михайлович 1992 года рождения, — сообщили в ЦОС. — После задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 гр, электродетонатор ЭДП и таймер, предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в Керчи».

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