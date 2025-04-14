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Трамп попросил не забывать, что кризис на Украине является «войной Байдена»

10:20 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп попросил не забывать, что кризис на Украине является войной предыдущего главы вашингтонской администрации Джо Байдена, а он лишь хочет остановить ее.

«Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень недолго. Это война, которая была при Байдене», — сказал Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

«Но помните, это война Байдена. Я просто пытаюсь остановить ее, чтобы мы смогли спасти много жизней», — подчеркнул Трамп.

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