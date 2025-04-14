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Бесконтрольное развитие ИИ в США может привести человечество к катастрофе — посол КНР

11:00 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бесконтрольное развитие искусственного интеллекта (ИИ) в США приводит к трагическим последствиям и может обернуться катастрофой для всего человечества. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в специальной колонке для ТАСС.

«А что происходит в США? Там развитие искусственного интеллекта во многом определяется интересами капитала. Чтобы сохранить свое доминирование, США оставили ИИ без контроля, что приводит к трагическим последствиям, — отметил посол. — С 2024 года учащаются случаи, когда чат-боты, разработанные американскими компаниями, склоняют подростков к суициду. В начале 2025 года мир был потрясен известием о первом в истории взрыве электрического пикапа в Лас-Вегасе, спланированном с использованием ChatGPT. Этот инцидент наглядно демонстрирует, что бесконтрольное развитие технологий может обернуться катастрофой для человеческой цивилизации».

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