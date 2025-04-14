0
0
0
НОВОСТИ

ЕС после заморозки пошлин Трампа готовит сделку об увеличении закупок СПГ у США — Politico

11:05 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз планирует возобновить переговоры с Соединенными Штатами о расширении импорта сжиженного природного газа (СПГ), чтобы избежать повторного введения торговых пошлин. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Это предложение уже некоторое время находится на рассмотрении, но мы надеемся, что теперь появится возможность добиться прогресса», — приводит издание слова неназванного дипломата ЕС.

По данным Politico, ЕС во время заморозки введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин ищет способы увеличить совокупный спрос сообщества на СПГ, что позволило бы Евросоюзу размещать более крупные заказы в Соединенных Штатах. Отмечается, что сообщество пыталось ранее привлечь внимание хозяина Белого дома к этой идее, однако Вашингтон оказался в этом не заинтересован. Чиновники ЕС надеются, что сейчас, на фоне обвала рынков, такая сделка будет выгодна администрации США.

Однако главным препятствием для возможной сделки остается цена на американский СПГ. Страны ЕС считают, что спешка с заключением договора с Соединенными Штатами во время заморозки пошлин приведет к росту цен на энергоресурсы. Также остается неясным, насколько хорошо будет работать схема агрегации спроса европейских компаний. Подобный подход применялся в 2022 году, после начала украинского конфликта, однако тогда участвовали лишь несколько компаний.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен ранее признал, что кампания Евросоюза по отказу от российского топлива дает сбой и Европе необходимы заокеанские энергоресурсы. Он выразил надежду на то, что Брюссель и Вашингтон «по-прежнему будут» партнерами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 14.04.2025
Бесконтрольное развитие ИИ в США может привести человечество к катастрофе — посол КНР
0
56
10:57 14.04.2025
В Сбере не видят необходимости жесткого регулирования искусственного интеллекта
0
65
10:48 14.04.2025
Портфель корпоративного кредитования Сбера в этом году может вырасти на 10%
0
83
10:32 14.04.2025
Киев заверяет, что готов купить у США 10 систем Patriot за $15 млрд
0
138
10:20 14.04.2025
Трамп попросил не забывать, что кризис на Украине является «войной Байдена»
0
158
10:05 14.04.2025
В Крыму задержан гражданин Молдавии за подготовку теракта для спецслужб Украины
0
186
10:00 14.04.2025
Китай приостановил экспорт ряда редкоземельных металлов и магнитов — NYT
0
201
09:32 14.04.2025
Продление моратория на удары по энергетике зависит от решения Путина — Песков
0
267
09:20 14.04.2025
Объем торговли Китая с Россией в январе — марте снизился на 6,6%, до $53,21 млрд
0
259
09:05 14.04.2025
Писатель Марио Варгас Льоса умер в возрасте 89 лет
0
275

Возврат к списку