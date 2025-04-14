ЕС после заморозки пошлин Трампа готовит сделку об увеличении закупок СПГ у США — Politico

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз планирует возобновить переговоры с Соединенными Штатами о расширении импорта сжиженного природного газа (СПГ), чтобы избежать повторного введения торговых пошлин. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Это предложение уже некоторое время находится на рассмотрении, но мы надеемся, что теперь появится возможность добиться прогресса», — приводит издание слова неназванного дипломата ЕС.

По данным Politico, ЕС во время заморозки введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин ищет способы увеличить совокупный спрос сообщества на СПГ, что позволило бы Евросоюзу размещать более крупные заказы в Соединенных Штатах. Отмечается, что сообщество пыталось ранее привлечь внимание хозяина Белого дома к этой идее, однако Вашингтон оказался в этом не заинтересован. Чиновники ЕС надеются, что сейчас, на фоне обвала рынков, такая сделка будет выгодна администрации США.

Однако главным препятствием для возможной сделки остается цена на американский СПГ. Страны ЕС считают, что спешка с заключением договора с Соединенными Штатами во время заморозки пошлин приведет к росту цен на энергоресурсы. Также остается неясным, насколько хорошо будет работать схема агрегации спроса европейских компаний. Подобный подход применялся в 2022 году, после начала украинского конфликта, однако тогда участвовали лишь несколько компаний.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен ранее признал, что кампания Евросоюза по отказу от российского топлива дает сбой и Европе необходимы заокеанские энергоресурсы. Он выразил надежду на то, что Брюссель и Вашингтон «по-прежнему будут» партнерами.