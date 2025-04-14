Производитель ракет Storm Shadow нарастит выпуск вооружений на фоне давления военных — FT
11:32 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейская оборонная компания MBDA — производитель крылатых ракет Storm Shadow — планирует в 2025 году удвоить объемы производства по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил генеральный директор компании Эрик Беранже в интервью газете Financial Times (FT).
«Нам нужно стать гораздо более индустриальными, если можно так выразиться, чтобы справиться с вызовами по наращиванию производства», — сказал он. По его словам, на предприятие оказывается «интенсивное давление» со стороны военных, в частности, французской армии, требующих ускорить поставки зенитных управляемых ракет Aster. Концерн уже инвестировал десятки миллионов евро в модернизацию производственной линии, включая установку дополнительных роботизированных станков и увеличение количества рабочих смен.
Производственный цикл ракет Aster, ранее превышавший три года, сокращен до двух, отмечает издание. MBDA рассматривает возможность расширения контроля над ключевыми компонентами, в том числе через поглощение подрядчиков и вертикальную интеграцию, чтобы ускорить производство и избежать дефицита. Однако этот план столкнулся с возражениями со стороны Франции, Великобритании и Италии, которые опасаются, что изменение производственной архитектуры может ослабить национальное влияние внутри транснационального концерна.
MBDA — совместное предприятие Airbus (Франция), BAE Systems (Великобритания) и Leonardo (Италия). Производимые компанией ракеты Storm Shadow поставляются Украине.
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