КНР будет развивать партнерство с РФ в сфере искусственного интеллекта — посол
12:00 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай настроен развивать взаимодействие с Россией в области искусственного интеллекта, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в специальной колонке для ТАСС.
«На новом этапе развития человеческой цивилизации Китай и Россия как ответственные мировые державы будут и впредь играть ключевую роль в продвижении инициативы глобального управления в области искусственного интеллекта», — указал дипломат.
«Будем стремиться преодолеть преграды путем налаживания сотрудничества, строить будущее на принципах инклюзивности и совместно создавать новую главу в истории сообщества единой судьбы человечества в эпоху искусственного интеллекта», — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.
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