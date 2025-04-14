КНР будет развивать партнерство с РФ в сфере искусственного интеллекта — посол

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай настроен развивать взаимодействие с Россией в области искусственного интеллекта, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в специальной колонке для ТАСС.

«На новом этапе развития человеческой цивилизации Китай и Россия как ответственные мировые державы будут и впредь играть ключевую роль в продвижении инициативы глобального управления в области искусственного интеллекта», — указал дипломат.

«Будем стремиться преодолеть преграды путем налаживания сотрудничества, строить будущее на принципах инклюзивности и совместно создавать новую главу в истории сообщества единой судьбы человечества в эпоху искусственного интеллекта», — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.