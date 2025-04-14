Голливуд возвращается к традиционным ценностям из-за политики Трампа — Le Figaro
12:05 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские кинокомпании после прихода к власти в США Дональда Трампа перестали продвигать инклюзивность и теперь делают ставку на семейные ценности. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
По ее информации, голливудские студии начинают сокращать число фильмов и сериалов с героями нетрадиционной ориентации и больше обращаются к религиозным темам и историям о сельской жизни. Толчком к такой перемене послужили указы президента Трампа, направленные против политики разнообразия, равноправия и инклюзивности (DEI), во всех секторах экономики.
Первые изменения в киноиндустрии уже заметны, отмечает Le Figaro: студия Disney отказалась добавлять в мультфильм для детей трансгендерного персонажа, а на стриминговых сервисах Amazon и Netflix с успехом прошли премьеры на основе библейских сюжетов. В интервью газете Le Figaro бывший руководитель одной из крупнейших студий предположил, что на экранах также появится больше вестернов и боевиков, а политический лозунг Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку вновь великой») и все ассоциирующиеся с ним установки повлияют на «производственный процесс индустрии развлечений».
Как указывает издание, Голливуд традиционно поддерживает демократов и провозглашаемые ими либеральные ценности, однако вынужден приспосабливаться к политике Трампа, который сейчас находится «в выигрышной позиции». После пандемии и забастовок работников знаменитые киностудии переживают непростые времена, а недавние пожары в Лос-Анджелесе только усугубили ситуацию. Введение импортных пошлин грозит привести к росту расходов на производство фильмов и сериалов, а также сокращению их экспорта за рубеж и снижению дохода от рекламы. Кроме того, американский эксперт по аудиовизуальным экосистемам указал газете на условиях анонимности, что крупнейшими заказчиками Голливуда становятся такие технологические гиганты, как Amazon и Apple, большинство из которых «присягнули на верность Дональду Трампу» и «разделяют его взгляды».
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