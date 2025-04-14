Шольц не изменил своего решения не передавать Киеву ракеты Taurus
14:32 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиция исполняющего обязанности канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу возможной передачи Киеву крылатых ракет Taurus не изменилась. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
Ранее Шольц неоднократно выступал против поставок Taurus. Он обосновывал отказ тем, что, по его мнению, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать.
«И изменения его позиции по этому вопросу не произошло», — подчеркнул представитель кабмина. В свою очередь представитель Минобороны ФРГ Натали Еннинг отметила, что ведомство не собирается спекулировать на данную тему.
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