США потребовали ряд уступок у стран, которые хотят заключить сделку по пошлинам — WP

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США потребовали у стран, которые хотят заключить сделку по пошлинам, в числе прочего увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) и уменьшить таможенные сборы с американских товаров. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По ее данным, власти Соединенных Штатов также хотят добиться снижения налогов для своих технологических компаний и запретить другим странам экспортировать в США товары, которые якобы произведены в Китае. Вместе с тем отмечается, что до сих пор нет полноценного понимания, смогут ли страны заключить сделку с США после выполнения этих требований. Это подтвердил неназванный дипломат из страны, являющейся крупным экономическим партнером США.

В свою очередь эксперты полагают, что основное требование хозяина Белого дома — остановить поток китайских товаров через третьи страны. Они также считают, что сделать это будет достаточно сложно: Вьетнам, Малайзия, Бангладеш и Таиланд более тесно связаны с КНР, и вряд ли пойдут на снижение экономических связей с азиатской страной.

Другие источники издания подчеркнули, что эти требования США не одинаковы для всех стран. Например, от Японии потребуют увеличить импорт СПГ, а от ЕС — снизить налоги в отношении интернет-гигантов и отменить ограничения на импорт говядины.