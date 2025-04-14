РФ готова к нормализации отношений с Грузией — Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова к налаживанию отношений с Грузией, а также заинтересована в добрых связях со всеми готовыми к этому странами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, четких сроков [по налаживанию отношений с Грузией] нет, но то, что Россия, действительно, готова к шагам нормализации отношений [с Грузией], это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и хотят», — отметил представитель Кремля.