РФ готова к нормализации отношений с Грузией — Песков
16:12 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова к налаживанию отношений с Грузией, а также заинтересована в добрых связях со всеми готовыми к этому странами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, четких сроков [по налаживанию отношений с Грузией] нет, но то, что Россия, действительно, готова к шагам нормализации отношений [с Грузией], это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и хотят», — отметил представитель Кремля.
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