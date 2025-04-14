Два человека погибли, один пострадал из-за атаки ВСУ на Беловский район Курской области

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина и женщина погибли, еще одна женщина пострадала в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Забужевка Беловского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Сегодня ВСУ обстреляли село Забужевка Беловского района, въезд куда ограничен решением оперштаба. К огромному горю, в результате атаки погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина.<.> Еще одна женщина 1945 года рождения получила акубаротравму», — написал он.